阪神がサヨナラ勝ちで３連勝。森下が２点を追う八回に同点２ラン。４―４の九回は、１死満塁で迎えた打席で中犠飛を放ち、接戦にけりをつけた。５番手の岩崎が３勝目。ＤｅＮＡはバウアーが２度同点とされ、要所での拙守も響いた。