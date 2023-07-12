西武が競り勝つ プロ野球・ソフトバンク―西武
2023年07月12日21時40分
西武が競り勝った。０―２の五回、長谷川の二塁打などで追い付き、六回にマキノンの中前打で勝ち越した。七回にも外崎の左前打で加点。今井は７回２失点で４勝目。ソフトバンクは二回までに２点を先行したが、追加点を奪えず５連敗。
西武が競り勝つ プロ野球・ソフトバンク―西武
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