西武が競り勝った。０―２の五回、長谷川の二塁打などで追い付き、六回にマキノンの中前打で勝ち越した。七回にも外崎の左前打で加点。今井は７回２失点で４勝目。ソフトバンクは二回までに２点を先行したが、追加点を奪えず５連敗。