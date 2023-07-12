大相撲名古屋場所・幕内勝負結果 （４日目）
2023年07月12日18時19分
碧 山○― 遠 藤 王 鵬○― 佐田海
（２―２） （３―１） （２―２） （１―３）
武将山 ―○伯桜鵬 北青鵬○― 平戸海
（１―３） （３―１） （２―２） （１―３）
宝富士○― 大翔鵬 阿武咲 ―○朝乃山
（３―１） （０―４） （１―３） （３―１）
竜 電 ―○豪ノ山 明 生 ―○宇 良
（０―４） （４―０） （２―２） （２―２）
琴勝峰 ―○湘南海 阿 炎○― 翔 猿
（１―３） （３―１） （３―１） （１―３）
千代翔 ―○琴恵光 若元春○― 翠富士
（２―２） （３―１） （３―１） （０―４）
剣 翔○― 金峰山 大栄翔 ―○錦 木
（１―３） （２―２） （３―１） （４―０）
北勝富○― 妙義龍 御嶽海 ―○豊昇龍
（３―１） （１―３） （０―４） （３―１）
隆の勝 ―○高 安 霧 島○― 琴ノ若
（０―４） （４―０） （１(2)１） （２―２）
玉 鷲○― 錦富士 正 代○― 照富士 休場＝貴景勝
（３―１） （３―１） （２―２） （１―３） 若隆景
（注）丸数字は休場数です。