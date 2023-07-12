碧 山○― 遠 藤 王 鵬○― 佐田海

（２―２） （３―１） （２―２） （１―３）

武将山 ―○伯桜鵬 北青鵬○― 平戸海

（１―３） （３―１） （２―２） （１―３）

宝富士○― 大翔鵬 阿武咲 ―○朝乃山

（３―１） （０―４） （１―３） （３―１）

竜 電 ―○豪ノ山 明 生 ―○宇 良

（０―４） （４―０） （２―２） （２―２）

琴勝峰 ―○湘南海 阿 炎○― 翔 猿

（１―３） （３―１） （３―１） （１―３）

千代翔 ―○琴恵光 若元春○― 翠富士

（２―２） （３―１） （３―１） （０―４）

剣 翔○― 金峰山 大栄翔 ―○錦 木

（１―３） （２―２） （３―１） （４―０）

北勝富○― 妙義龍 御嶽海 ―○豊昇龍

（３―１） （１―３） （０―４） （３―１）

隆の勝 ―○高 安 霧 島○― 琴ノ若

（０―４） （４―０） （１(2)１） （２―２）

玉 鷲○― 錦富士 正 代○― 照富士 休場＝貴景勝

（３―１） （３―１） （２―２） （１―３） 若隆景

（注）丸数字は休場数です。