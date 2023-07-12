総務省は１２日、２０２２年度の地方税収決算見込み額（速報値）を発表した。特別法人事業譲与税を含む実質ベースは前年度比４．４％増の４５兆１８８６億円で、２年連続で過去最高を更新。企業収益が堅調に伸びて、地方法人２税（法人事業税、法人住民税）が増加したことが影響した。