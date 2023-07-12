九州電力は１２日、定期検査中の川内原発２号機（鹿児島県薩摩川内市、出力８９万キロワット）の発電を１８日に再開すると発表した。再開後は段階的に出力を高め、調整運転を行い、８月中旬には通常運転に復帰する予定。