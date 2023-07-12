【出場選手登録】▽オリックス・コットン投手、小野泰己投手、福永奨捕手、渡部遼人外野手▽西武・長谷川信哉内野手

【同抹消】▽オリックス・比嘉幹貴投手、石川亮捕手、ゴンザレス内野手、佐野皓大外野手▽楽天・田中将大投手▽ロッテ・西野勇士投手▽日本ハム・北山亘基投手（再登録は２２日以降）