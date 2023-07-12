【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・坂本裕哉投手▽広島・田村俊介外野手▽中日・福谷浩司投手

【同抹消】▽ヤクルト・サイスニード投手▽ＤｅＮＡ・笠原祥太郎投手▽阪神・青柳晃洋投手▽巨人・山崎伊織投手▽広島・森翔平投手、西川龍馬外野手（再登録は２２日以降）