セ・リーグ公示（１２日） プロ野球
2023年07月12日16時42分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・坂本裕哉投手▽広島・田村俊介外野手▽中日・福谷浩司投手
【同抹消】▽ヤクルト・サイスニード投手▽ＤｅＮＡ・笠原祥太郎投手▽阪神・青柳晃洋投手▽巨人・山崎伊織投手▽広島・森翔平投手、西川龍馬外野手（再登録は２２日以降）
セ・リーグ公示（１２日） プロ野球
2023年07月12日16時42分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・坂本裕哉投手▽広島・田村俊介外野手▽中日・福谷浩司投手
【同抹消】▽ヤクルト・サイスニード投手▽ＤｅＮＡ・笠原祥太郎投手▽阪神・青柳晃洋投手▽巨人・山崎伊織投手▽広島・森翔平投手、西川龍馬外野手（再登録は２２日以降）
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