町村議長会長に渡部氏
2023年07月12日14時47分
全国町村議会議長会は１２日の臨時総会で、南雲正会長（新潟県湯沢町議会議長）の後任に、北海道厚真町議会の渡部孝樹議長（６０）を選んだ。任期は同日から２年。
渡部氏は１９９９年に厚真町議に初当選。２０１１年、議長に就任した。全国町村議会議長会理事なども務めた。
町村議長会長に渡部氏
2023年07月12日14時47分
全国町村議会議長会は１２日の臨時総会で、南雲正会長（新潟県湯沢町議会議長）の後任に、北海道厚真町議会の渡部孝樹議長（６０）を選んだ。任期は同日から２年。
渡部氏は１９９９年に厚真町議に初当選。２０１１年、議長に就任した。全国町村議会議長会理事なども務めた。
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