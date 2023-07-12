２４５円安の３万１９５７円８６銭 １２日午前の平均株価
2023年07月12日11時42分
１２日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１９５７円８６銭と前日終値比２４５円７１銭安で終わった。出来高は概算で６億３０００万株。
２４５円安の３万１９５７円８６銭 １２日午前の平均株価
2023年07月12日11時42分
１２日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１９５７円８６銭と前日終値比２４５円７１銭安で終わった。出来高は概算で６億３０００万株。
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