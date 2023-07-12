北朝鮮ミサイル、ＥＥＺ外に落下推定 防衛省
2023年07月12日10時53分
防衛省は１２日、北朝鮮が午前９時５９分ごろに少なくとも１発の弾道ミサイルを発射し、朝鮮半島の東方約５５０キロの日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外の日本海に、午前１１時１３分ごろに落下するとの推定を発表した。
北朝鮮ミサイル、ＥＥＺ外に落下推定 防衛省
2023年07月12日10時53分
防衛省は１２日、北朝鮮が午前９時５９分ごろに少なくとも１発の弾道ミサイルを発射し、朝鮮半島の東方約５５０キロの日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外の日本海に、午前１１時１３分ごろに落下するとの推定を発表した。
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