北朝鮮が弾道ミサイル発射 韓国軍
2023年07月12日10時45分
【ソウル時事】韓国軍によると、北朝鮮は１２日、日本海に向けて弾道ミサイルを発射した。日本の防衛省も、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表した。
吹き荒れるブリザード、移動は専用雪上車◆極寒の地で「ガメラレーダー」見てきた【news深掘り】
北朝鮮によるミサイル発射は６月１５日以来。この時は日本海に向けて短距離弾道ミサイル２発が撃たれ、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内に落下した。
北朝鮮が弾道ミサイル発射 韓国軍
2023年07月12日10時45分
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