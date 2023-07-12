日銀が１２日発表した６月の国内企業物価指数（速報値、２０２０年平均＝１００）は１１９．０となり、前年同月比４．１％上昇した。上昇幅は６カ月連続で縮小した。

企業物価指数は、企業間で取引されるモノの価格を示す。