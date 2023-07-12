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１２日の朝刊（都内最終版）☆１

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１２日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年07月12日06時37分

【１面トップ】
〔朝日〕職場女性トイレ制限「違法」　トランスジェンダー訴え　最高裁認める　経産省の対応を問題視　高裁判決破棄
〔毎日〕国のトイレ制限　認めず　性同一性障害　経産職員勝訴　公共施設触れず　最高裁判決
〔読売〕国連選挙　空転２３回　候補ロシア　「白票」国に脅し〔世界秩序の行方〕国際機関（１）
〔日経〕プライム離脱　４８社意向　東証再編１年、進む選別　スタンダードへ移行
〔産経〕スウェーデン　ＮＡＴＯ加盟へ　首脳会談　トルコ一転容認　会議開幕　ウクライナ加盟道筋焦点▽軍事力底上げ　バルト海の露包囲強化
〔東京〕最高裁「トランスジェンダーへ配慮責務」　トイレ制限　国に違法判決　経産省職員　逆転勝訴
【共通ニュース】
◆大雨死者７人に　九州なお２人不明
◆ＮＨＫ前会長　退職金減額　ＢＳ配信予算計上受け
◆現保険証　２５年秋まで有効　厚労省方針　マイナ一体化期限後
◆４４自治体　マイナ未改修　富士通システム　証明書誤交付　再点検で判明
◆タイ首相が引退表明　５月の下院選大敗受け
◆ミャンマー討議　調整難航　ＡＳＥＡＮ外相会議開幕
◆日本産禁輸を香港警告　処理水放出「海産物、大規模に」
◆全国５７地点で猛暑日を記録　山梨・甲州で３８度（続）

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