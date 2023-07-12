【１面トップ】

〔朝日〕職場女性トイレ制限「違法」 トランスジェンダー訴え 最高裁認める 経産省の対応を問題視 高裁判決破棄

〔毎日〕国のトイレ制限 認めず 性同一性障害 経産職員勝訴 公共施設触れず 最高裁判決

〔読売〕国連選挙 空転２３回 候補ロシア 「白票」国に脅し〔世界秩序の行方〕国際機関（１）

〔日経〕プライム離脱 ４８社意向 東証再編１年、進む選別 スタンダードへ移行

〔産経〕スウェーデン ＮＡＴＯ加盟へ 首脳会談 トルコ一転容認 会議開幕 ウクライナ加盟道筋焦点▽軍事力底上げ バルト海の露包囲強化

〔東京〕最高裁「トランスジェンダーへ配慮責務」 トイレ制限 国に違法判決 経産省職員 逆転勝訴

【共通ニュース】

◆大雨死者７人に 九州なお２人不明

◆ＮＨＫ前会長 退職金減額 ＢＳ配信予算計上受け

◆現保険証 ２５年秋まで有効 厚労省方針 マイナ一体化期限後

◆４４自治体 マイナ未改修 富士通システム 証明書誤交付 再点検で判明

◆タイ首相が引退表明 ５月の下院選大敗受け

◆ミャンマー討議 調整難航 ＡＳＥＡＮ外相会議開幕

◆日本産禁輸を香港警告 処理水放出「海産物、大規模に」

◆全国５７地点で猛暑日を記録 山梨・甲州で３８度（続）