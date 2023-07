米カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- データ管理業界をリードするDenodoは、Prestoオープンソースプロジェクトを統括し、大規模データ分析用の高性能分散SQLクエリエンジンの開発に貢献する非営利団体であるPresto Foundationに参加したことを発表しました。Prestoは、S3、ADLSなどのオブジェクトストレージプラットフォーム上のクラウドデータレイクで利用可能なコンテンツに対して、大規模なクエリ実行のための重要な機能を提供します。また今回、Denodoは既存の超並列処理(MPP)能力を拡張し、Kubernetes上で動作するPrestoの新しい組み込みのカスタマイズバージョンを発表しました。これにより、ビッグデータシナリオのクエリを高速化し、組織のデータアーキテクチャの近代化を支援します。

企業は、有用な知見を得るために生成した膨大なデータの管理・分析方法を模索し続けています。クラウドベースのオブジェクトストレージや新世代の実行エンジンの台頭が契機となり、データレイクのけん引力が大いに高まっています。データレイクを使用し、企業は広範なソースから生データを保存し、ELT実行パターンを使用してそれらを処理・精緻化し、高い並列処理能力を持つインタラクティブなクエリのためのスケーラブルなエンジンを利用できます。PrestoのオープンソースプロジェクトはFacebookで立ち上げられて以来データレイクの進化を先導しており、その能力は非常に大規模で要求の厳しいデプロイメントにおいて、FacebookやUberといった企業で発揮されています。

データ仮想化テクノロジーと論理データモデルを活用したデータ管理プラットフォームのリーダーとして、Denodo Platformはデータ統合、プライバシー、ガバナンス、データのカタログ化に関する機能を有しています。Denodoは論理データファブリックなどの論理分散データアーキテクチャの実装で最もよく使用されており、データメッシュなどのセルフサービス・イニシアチブ、分散プロセスにおいて重要な役割を果たしています。

Denodoの副社長で最高技術責任者のアルベルト・パンは次のように述べています。「Prestoは、当社Denodoのプラットフォームを補完するには最適な技術と考えています。Kubernetes上にPrestoのカスタマイズバージョンを組み込むことで、さまざまな要因によって当社のMPPエンジンが行うデータレイクのクエリが高速化されます。プPresto Foundationの一員として、私たちは共同出資者により良い支援を行い、Prestoの進化とともに、その発展に協力します。他のPresto Foundationのパートナーと同様に、私たちはLinux Foundationに触発された中立性と開放性の精神に基づき、Prestoの未来の開拓に取り組みます。私は特に、C++の新しい実装であるVelox、Icebergのサポートのような前向きのイニシアチブに期待しています。この重要でスリリングなコミュニティの一員であることを非常に喜ばしく思います。」

Denodoについて

Denodoは、データ管理のリーダーです。受賞歴のあるDenodo Platformは、セルフサービス型BI、データサイエンス、ハイブリッド/マルチクラウド・データ統合、およびエンタープライズデータサービスを可能にする論理的アプローチを使用した、業界をリードするデータ統合、管理、および配信プラットフォームです。400%以上のROIと数百万ドルの利益を実現し、30を超える業界の大企業やミドルマーケット企業のDenodoの顧客は、6か月足らずでの投資回収を実現しています。詳細は、www.denodo.com/jaをご覧ください。電話でのお問い合わせは、+81 3 6824 2340がご利用になれます。

Presto Foundationについて

Linux FoundationのメンバーであるPresto Foundationは、オープンソースの分散型SQLクエリエンジン「Presto」をサポートする非営利団体です。最初の立ち上げはFacebook(現Meta)で行われ、パフォーマンスとスケーラビリティに定評があります。Presto Foundationは透明性、コラボレーション、コミュニティ主導の意思決定を推進するオープンなガバナンスモデルで運営されています。アドビ、Bytedance、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、IBM、インテル、Meta、テンセント、Uberなど数十の企業がPrestoを利用しています。詳細およびFoundationへの参加方法については、https://prestodb.io/join.htmlをご覧ください。

