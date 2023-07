台湾、宣蘭--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- この夏、宜蘭国際こどもフェスティバルは28周年を迎えます。開催22回目となる今年は、冬山河親水公園で7月1日に開幕し8月13日まで開催されます。テクノロジーを取り入れた「メタバースでのゲーミング、童心に帰ろう」をテーマとし、4つの主軸である、ゲーム、展示、パフォーマンス、交流にアドベンチャーやメタバースといったワクワクする要素を融合しています。

Inside the Multiverse Pavilion, the facility "MR Car Racing" allows visitors to experience the excitement via immersive MR technology. (Photo: Business Wire)