米カリフォルニア州レッドウッドシティー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ンキングおよび決済技術の大手プロバイダーである i2cは、最高営業責任者にグレゴリー・A・レオス氏を任命したことを発表しました。この役割において、同氏はi2cのグローバル販売戦略を主導し、収益拡大を推進する責任を負うことになります。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230711749891/ja/

i2c Inc. Announces Greg Leos as New Chief Sales Officer to Drive Global Sales Strategy. VikingCloud and Fiserv veteran joins i2c to support rapidly growing global market presence. (Photo: Business Wire)