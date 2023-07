サウス・カロライナ州スパータンバーグ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 繊維、特殊化学品、床材、ヘルスケアイノベーションのポートフォリオを抱える多角的な世界的メーカーであるミリケン・アンド・カンパニーは、ミリケンの執行副社長兼床材事業の社長にパトリック・キースを任命しました。7月25日より、キースは、4大陸にわたる290の製品群というミリケンの国際的な床材事業を指揮します。

Milliken announces Patrick Keese as executive vice president and president of Milliken’s Floor Covering Business. (Photo: Business Wire)