米マサチューセッツ州ウェストフォード--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ネットスカウト・システムズ(NASDAQ: NTCT)は、パフォーマンス管理、サイバーセキュリティ、DDoS攻撃防御ソリューションの大手プロバイダーで、MLベースの適応型DDoS防御機能を含むArbor Edge Defense(AED)の最新バージョンをリリースしました。

ネットスカウトの最新のDDoS脅威インテリジェンスレポートによると、従来の静的ネットワークやクラウドベースのDDoS防御機能を回避するように設計されたボットネットベースのダイレクトパス攻撃、ステートエグゾースション攻撃、アプリケーションレイヤー攻撃など、複数のベクトルと手法を使用する新しい種類の動的DDoS攻撃が大幅に増加しています。

今日、すべての企業が重大なリスクを回避するために、ネットワークエッジ、インターネット接続のサービス、ファイアウォールやロードバランサーなどの重要なステートフルインフラストラクチャを、絶えず進化する攻撃から保護するために、効果的なDDoSソリューションをオンプレミスに展開する必要に迫られています。攻撃者はいつでも動的なダイレクトパスDDoSトラフィックを送信でき、攻撃中に攻撃ベクトルを素早く変更できるため、適切な技術がなければ防御はほぼ不可能です。AEDのアダプティブDDoS防御機能により、ITチームは、すべてのインターネットトラフィックの 50%以上に対する比類のない可視性、グローバルなリアルタイムDDoS攻撃脅威インテリジェンス、数十年にわたるDDoS脅威緩和実績、機械学習(ML)ソフトウェアインテリジェンスを利用するスケーラブルな常時稼働型ステートレスパケット処理ソリューションを手にいれることができ、動的DDoS攻撃を自動的に検出・適応・軽減できるようになります。

ネットスカウトのDDoS・脅威インテリジェンス担当AVPであるスコット・レンケル=ジョンソンは、「サイバー脅威がさらに巧妙かつダイナミックになるにつれ、ITチームは、ネットワークエッジで不要なトラフィックを適応して外科的にブロックする能力で、悪質な攻撃者を出し抜く必要があります。グローバルなDDoS攻撃活動に対する比類のないリアルタイムの可視性と数十年にわたる脅威緩和実績を持つネットスカウトほどDDoS攻撃について熟知している企業はありません。AEDの適応型DDoS防御機能により、DDoS攻撃に関する当社の専門知識を活用し、単一画面からあらゆるエッジを保護するように拡張できる常時稼働の製品により、高価なアップグレードを強いる不必要なワークロードを最小限に抑えられるようになります」と述べています。

自動化されたAEDが企業を脅威から保護

ファイアウォール前に位置するインターネットエッジに展開するAEDは、ステートレスパケット処理、グローバルDDoS脅威インテリジェンス、MLを使用して送受信トラフィックを選別し、DDoS攻撃やその他の大量の悪意のあるトラフィックを含む受信サイバー脅威をブロックします。ファイアウォールやロードバランサー、VPNコンセントレーターの保護と負荷軽減を行い、組織内でのマルウェアの拡散を阻止します。AEDはまた、データ漏洩やその他のマルウェア活動を防止するために、侵害された社内デバイスから悪質業者が運営するサイトへ送信されるアウトバウンド通信をブロックすることもできます。脅威を封じ込めながら、さらなる被害を引き起こす前に、ITチームに調査と削除の時間を提供します。大規模な量的DDoS攻撃が発生した場合、AEDのクラウドシグナリング機能が、クラウドDDoS防御プロバイダーと統合します。これにはネットスカウトの Arbor Cloudも含まれ、クラウドベースの量的防御とオンプレミスの適応型DDoS攻撃防御の間で、インテリジェントかつ自動的に攻撃対応の調整を行います。

全インターネットトラフィックの50%に対する可視性

NETSCOUT ASERTは、専門家によるセキュリティ研究とDDoS攻撃軽減チームであり、500以上のインターネットサービスプロバイダー(ISP)と協力し、ATLASと呼ばれる独自のセンサーネットワークを保有しています。ATLASは、93 か国、600の業種、3万1000以上の自律システムから毎日毎秒400 Tbpsを超える国際トランジットトラフィックを受信し、ASERTに全インターネットトラフィックの50%以上とリアルタイムのDDoS攻撃活動に対する比類ない可視性を提供します。ASERTはこのATLASデータを分析し、ATLAS Intelligence Feed(AIF)経由でArbor Edge Defense (AED)ソリューションにその所見を配信します。AIFは、世界中のDDoS攻撃に積極的に参加しているボットやリフレクターまたはアンプリファイヤーのIPアドレスを常に更新する高度に精査されたインテリジェンスを継続的にAEDに提供しています。実際のASERT緩和実績から生まれたAEDの適応型DDoS防御機能は、MLベースのアルゴリズムを使用して、動的DDoS攻撃を阻止するように設計された攻撃対策への変更を自動的に推奨します。

AED向け適応型DDoS防御機能による動的DDoS攻撃に対するネットワーク自動防御機能の詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

