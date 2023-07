ガイアナ共和国、ジョージタウン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- あらゆるクラウド上で動作するクラウドネイティブ ソリューションでネットワークの未来を構築するネットワーク ソフトウエア プロバイダーのマベニアは、インターネット、テレビ、ICTソリューションにおけるガイアナ共和国の大手プロバイダーであるENetが、同国全域で4G・5Gの音声通話サービスと請求業務サービスを立ち上げたと発表しました。ENetの新たなネットワークサービスは、マベニアの「クラウドネイティブIMS」、デジタル事業支援システム(BSS)の「マベニア デジタル イネーブルメント プラットフォーム(MDE)」、「コンバージド課金システム」を使用して稼働しています。

ENet launches new 4G/5G services in Guyana powered by Mavenir (Photo: Business Wire)