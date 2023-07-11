ゼレンスキー氏がリトアニア入り ＮＡＴＯ首脳会議に出席
2023年07月11日22時43分
【ビリニュス時事】ウクライナのゼレンスキー大統領は１１日、リトアニアの首都ビリニュスに到着した。ロイター通信が報じた。ウクライナの将来の加盟に向けた道筋が焦点となっている北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議に出席するほか、バイデン米大統領、岸田文雄首相らとの会談に臨む予定。
ゼレンスキー氏がリトアニア入り ＮＡＴＯ首脳会議に出席
2023年07月11日22時43分
【ビリニュス時事】ウクライナのゼレンスキー大統領は１１日、リトアニアの首都ビリニュスに到着した。ロイター通信が報じた。ウクライナの将来の加盟に向けた道筋が焦点となっている北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議に出席するほか、バイデン米大統領、岸田文雄首相らとの会談に臨む予定。
こんな記事も
ウクライナ情勢
ゼレンスキー氏がリトアニア入り ＮＡＴＯ首脳会議に出席(07/11 22:43)
クラスター弾供与撤回を 北朝鮮外相(07/11 21:19)
「安全の保証」で共同宣言発表へ ウクライナ侵攻終結後にらみ―Ｇ７(07/11 21:11)
仏、長距離ミサイル供与へ 主要国がウクライナ追加支援(07/11 20:37)
ＮＡＴＯ会議でもロシア攻撃 半年分の占領面積、ウクライナ奪還(07/11 19:20)
日本、禁止条約の「精神生かして」 米クラスター弾供与巡り―山口公明代表(07/11 17:27)
試合後の握手拒否尊重 ウクライナ選手の行為に理解―女子テニス協会(07/11 16:57)
英ＴＰＰ加入を歓迎 新規申請の扱い未定―閣僚(07/11 14:55)
林外相、ＡＳＥＡＮ関連会議に出席へ(07/11 12:03)
トルコ手続き合意を評価 松野官房長官(07/11 11:06)
早期警戒機をドイツに派遣 豪(07/11 10:23)
米大統領がリトアニア到着 ＮＡＴＯ首脳会議に出席(07/11 05:41)
岸田首相、ゼレンスキー氏と会談へ １２日にリトアニアで(07/10 21:32)
ウクライナ住宅地に空爆 「戦争犯罪」とロシア非難(07/10 21:01)
韓国大統領、欧州訪問に出発 ＮＡＴＯ会議に出席へ(07/10 19:04)
クラスター弾「人道上問題」 中国(07/10 18:58)
対中ロ、欧州と安保協力強化 岸田首相、１１日出発(07/10 16:21)
クラスター弾「非常に効果的」 責任持って不発弾除去―ウクライナ大使(07/10 14:35)
ウクライナ支援で結束確認 インド太平洋と連携強化―１１日からＮＡＴＯ首脳会議(07/10 14:02)
ＪＩＣＡ、地雷除去でウクライナ支援 国土の３分の１が危険地帯(07/10 13:32)
松野官房長官、クラスター弾供与に理解(07/10 12:45)
岸田首相、ＮＡＴＯ首脳会議で演説 訪欧日程を発表(07/10 08:49)
シフィオンテクが初の８強 ジョコビッチ戦は順延―ウィンブルドンテニス(07/10 08:35)
ＢＲＩＣＳ首脳会議、対面開催か プーチン氏、身柄拘束も―南ア(07/10 05:44)
脱炭素化へ緑地確保 ウクライナ復興、計画段階から―Ｇ７都市相が共同声明(07/09 20:31)
ウクライナ出身者が合格 大相撲・新弟子検査(07/09 16:48)
ＮＡＴＯの対ロ結束確認 バイデン米大統領、９日から欧州歴訪(07/09 07:07)
ウクライナ大統領、黒海上の要衝訪問 侵攻開始から５００日(07/08 21:12)
ロシア勢は５００人まで ９月開幕の杭州アジア大会―ＯＣＡ(07/08 20:53)
英国加入、正式合意へ ＴＰＰ経済圏、欧州に拡大―１６日にＮＺで閣僚級会合(07/08 20:32)