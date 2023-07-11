阪神が快勝した。三回２死満塁から木浪の走者一掃の二塁打で先制。１点差に迫られたが、五回に木浪の２点適時打と森下の右前適時打で突き放した。青柳は丁寧な投球を見せ、七回２失点で３勝目。ＤｅＮＡは反撃が２点にとどまった。