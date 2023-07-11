巨人が零封勝ち。二回に中田翔のソロで先制。三回に秋広、五回には丸がそれぞれソロを放ち、七回には代打梶谷の適時打で加点した。山崎伊は打たせて取る投球で、八回途中まで無失点で６勝目。広島は床田が３本塁打を浴び、打線も沈黙。