中日は１１日、ヤクルト１２回戦（神宮）の二回に石川昂がソロ本塁打を放ち、球団通算９０００本塁打に到達した。巨人、西武、ソフトバンクに続き４球団目。初本塁打は名古屋時代の１９３６年５月１７日にセネタース戦（鳴海）で前田喜代士が記録した。