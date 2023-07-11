◇負けてもともと

若元春 正代の圧力に屈して土。「一つのミスが黒星につながる。向こうも元大関。負けてもともと。しょうがない」

◇どこがいいのか

錦木 ２日目の金星獲得に続き、大関昇進を狙う豊昇龍も撃破。「始まったばかりで、どこがいいのか言えない。（波に）乗ってきたことにしときましょう」

◇体動いている

豪ノ山 同じ新入幕の伯桜鵬、湘南乃海が初黒星を喫した中、３連勝。「足も出て、体も動いている。緊張もなく、集中して取れている」

◇しょうがない

豊昇龍 ２日目に照ノ富士から金星を奪った錦木のはたきに屈す。土がつき、「しょうがない。終わったことなので、次の相撲に集中していきたい」。