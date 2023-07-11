時事ドットコムニュース

>

スポーツ総合

>

支度部屋　大相撲名古屋場所

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

支度部屋　大相撲名古屋場所

2023年07月11日19時49分

豪ノ山（奥）は大翔鵬を押し出しで下す＝１１日、愛知・ドルフィンズアリーナ

豪ノ山（奥）は大翔鵬を押し出しで下す＝１１日、愛知・ドルフィンズアリーナ

  • 錦木（左）は豊昇龍をはたき込みで破る＝１１日、愛知・ドルフィンズアリーナ

　◇負けてもともと
　若元春　正代の圧力に屈して土。「一つのミスが黒星につながる。向こうも元大関。負けてもともと。しょうがない」
　◇どこがいいのか
　錦木　２日目の金星獲得に続き、大関昇進を狙う豊昇龍も撃破。「始まったばかりで、どこがいいのか言えない。（波に）乗ってきたことにしときましょう」
　◇体動いている
　豪ノ山　同じ新入幕の伯桜鵬、湘南乃海が初黒星を喫した中、３連勝。「足も出て、体も動いている。緊張もなく、集中して取れている」
　◇しょうがない
　豊昇龍　２日目に照ノ富士から金星を奪った錦木のはたきに屈す。土がつき、「しょうがない。終わったことなので、次の相撲に集中していきたい」。

関連記事

こんな記事も

スポーツ総合用語

スポーツ総合

もっと見る
　| 鈴木愛理のあいりがたり
[PR]　7月16日(日)19:00～
yayoi
FM大阪　SUNDAY SPECIAL
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
７月号の特集は「コロナ後の世界経済」。 世界経済はコロナ禍の影響を脱しつつあるものの、先行きは不透明だ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ