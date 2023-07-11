経済産業省は１１日、韓国と輸出管理制度の適切な運用に向けて協力する覚書を締結したと発表した。覚書では、政策対話を年２回程度開き、両国の輸出管理制度が適切かどうか検証することを確認。輸出管理手続きの不備などが発覚した場合、制度や運用の見直しも行うとした。