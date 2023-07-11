西 東

栃武蔵―勇 磨

千代海―輝 鵬

紫 雷―獅 司

対馬洋―英乃海

千代丸―大奄美

友 風―志摩海

天空海―千代栄

貴健斗―白鷹山

東 龍―玉正鳳

北の若―美ノ海

東白龍―欧勝馬

島津海―狼 雅

一山本― 輝

熱海富―水戸龍