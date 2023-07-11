＜セ＞

中 日 ５－２ ヤクル（終了、神宮）

広 島 ０－４ 巨 人（終了、東京ドーム）

ＤｅＮ ２－７ 阪 神（終了、倉敷マスカット）

＜パ＞

楽 天 ３－２ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

ロッテ ３－４ オリッ（終了、京セラドーム大阪）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ