松野官房長官「適切に対応」 トイレ使用制限訴訟
2023年07月11日17時39分
松野博一官房長官は１１日の記者会見で、性同一性障害の経済産業省職員に対し、女性用トイレの使用を制限した国の対応は違法とした最高裁の判決に関し、「国の主張が認められなかった。今後については、関係省庁において判決内容を精査の上、適切に対応する」と述べた。
松野官房長官「適切に対応」 トイレ使用制限訴訟
2023年07月11日17時39分
松野博一官房長官は１１日の記者会見で、性同一性障害の経済産業省職員に対し、女性用トイレの使用を制限した国の対応は違法とした最高裁の判決に関し、「国の主張が認められなかった。今後については、関係省庁において判決内容を精査の上、適切に対応する」と述べた。
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