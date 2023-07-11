自民、九州豪雨で１２日現地視察
2023年07月11日17時38分
自民党災害対策特別委員会（武田良太委員長）は１２日、九州北部を中心とした豪雨被害を受け、現地を視察する。福岡県久留米市、同添田町、大分県中津市を訪れ、自治体関係者から被害状況などを聞く。党が１１日、発表した。
自民、九州豪雨で１２日現地視察
2023年07月11日17時38分
自民党災害対策特別委員会（武田良太委員長）は１２日、九州北部を中心とした豪雨被害を受け、現地を視察する。福岡県久留米市、同添田町、大分県中津市を訪れ、自治体関係者から被害状況などを聞く。党が１１日、発表した。
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