１２日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年07月11日17時37分
▽日本ハム・伊藤―楽天・荘司（エスコンフィールド）
▽オリックス・コットン―ロッテ・佐々木朗（京セラドーム大阪）
▽ソフトバンク・板東―西武・今井（北九州）
１２日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年07月11日17時37分
▽日本ハム・伊藤―楽天・荘司（エスコンフィールド）
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