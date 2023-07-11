自民党の世耕弘成参院幹事長は１１日の記者会見で、同党安倍派の下村博文会長代理が有力議員「５人衆」による集団指導体制に「歴史になく認められない」などと反対したことに関し「過去、前例もある」と反論した。安倍派の前身である町村派時代には、町村信孝元衆院議長、中川秀直元幹事長、谷川秀善元参院幹事長の３氏が代表世話人を務めていた。



一周忌終え駆け引き激化 自民安倍派、新体制巡り

世耕氏は「なかなか１人に決めることができないのでいろんな案が出ている」と強調した。