１３円高の３万２２０３円５７銭 １１日の平均株価
2023年07月11日15時07分
１１日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２２０３円５７銭と前日終値比１３円８４銭高で終わった。出来高は概算で１３億３２００万株。
１３円高の３万２２０３円５７銭 １１日の平均株価
2023年07月11日15時07分
１１日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２２０３円５７銭と前日終値比１３円８４銭高で終わった。出来高は概算で１３億３２００万株。
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