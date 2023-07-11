公明党の山口那津男代表は１１日の記者会見で、米国によるウクライナへのクラスター弾供与の方針に関し、「評価は控えたい」と述べるにとどめた。その上で、日本がクラスター弾の保有などを禁止する条約に加盟していると指摘。「わが国は条約に入った精神を生かして対応すべきだ」と強調した。