９０円高の３万２２７９円８８銭 １１日午前の平均株価
2023年07月11日11時42分
１１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２２７９円８８銭と前日終値比９０円１５銭高で終わった。出来高は概算で６億８００万株。
９０円高の３万２２７９円８８銭 １１日午前の平均株価
2023年07月11日11時42分
１１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２２７９円８８銭と前日終値比９０円１５銭高で終わった。出来高は概算で６億８００万株。
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