大雨被害で交付税繰り上げ 島根、福岡、大分７市町村―総務省
2023年07月11日11時29分
総務省は１１日、６月末からの大雨で大きな被害を受けた島根県出雲市、福岡県久留米市、うきは市、東峰村、添田町、大分県中津市、日田市に９月分の普通交付税の一部を繰り上げて配分する方針を明らかにした。近く決定し、交付する予定。
大雨被害で交付税繰り上げ 島根、福岡、大分７市町村―総務省
2023年07月11日11時29分
総務省は１１日、６月末からの大雨で大きな被害を受けた島根県出雲市、福岡県久留米市、うきは市、東峰村、添田町、大分県中津市、日田市に９月分の普通交付税の一部を繰り上げて配分する方針を明らかにした。近く決定し、交付する予定。
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