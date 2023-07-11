処理水、松野官房長官「地元と意思疎通」
2023年07月11日11時27分
松野博一官房長官は１１日の記者会見で、東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出について「（地元の）理解を得たか、特定の指標で判断することは難しい。意思疎通を繰り返し、懸念や要望にしっかり応えていく」と強調した。
処理水、松野官房長官「地元と意思疎通」
2023年07月11日11時27分
松野博一官房長官は１１日の記者会見で、東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出について「（地元の）理解を得たか、特定の指標で判断することは難しい。意思疎通を繰り返し、懸念や要望にしっかり応えていく」と強調した。
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