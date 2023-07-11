古江は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年07月11日07時21分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１０日付で発表され、古江彩佳が前週と変わらず日本勢トップの１７位だった。全米女子オープン選手権で４位の畑岡奈紗は一つ上げて１９位。山下美夢有は三つ下げて２２位、笹生優花は二つ下げて２６位となった。岩井千怜は４４位、岩井明愛は５３位だった。１位は高真栄（韓国）。 （時事）
古江は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年07月11日07時21分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１０日付で発表され、古江彩佳が前週と変わらず日本勢トップの１７位だった。全米女子オープン選手権で４位の畑岡奈紗は一つ上げて１９位。山下美夢有は三つ下げて２２位、笹生優花は二つ下げて２６位となった。岩井千怜は４４位、岩井明愛は５３位だった。１位は高真栄（韓国）。 （時事）
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