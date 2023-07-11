首相動静（７月１１日）
2023年07月11日07時25分
午前６時４４分から同４７分まで、公邸で報道各社のインタビュー。同４８分、公邸発。
午前７時９分、羽田空港着。
首相動静（７月１１日）
2023年07月11日07時25分
午前６時４４分から同４７分まで、公邸で報道各社のインタビュー。同４８分、公邸発。
午前７時９分、羽田空港着。
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相「外遊中も大雨対応」(07/11 08:41)
岸田首相、ＮＡＴＯ・ＥＵと連携強化へ 韓国大統領に処理水放出説明―訪欧へ出発(07/11 08:00)
首相動静（７月１１日）(07/11 07:25)
一周忌終え駆け引き激化 自民安倍派、新体制巡り(07/11 07:09)
岸田首相、処理水で「環境整備」 韓国の尹氏と４カ月で４回目の会談(07/11 07:06)
首相動静（７月１０日）(07/10 22:04)
岸田首相、ゼレンスキー氏と会談へ １２日にリトアニアで(07/10 21:32)
安保など協力深化で一致 自民・萩生田氏、越首相と会談(07/10 20:35)
福岡土砂崩れで自衛隊派遣 岸田首相外遊、１１日朝判断(07/10 20:18)
スマホや習い事もＯＫに 児童養護施設の小中学生―小倉こども相(07/10 19:45)
対中ロ、欧州と安保協力強化 岸田首相、１１日出発(07/10 16:21)
桑原功氏死去（元民主党衆院議員）(07/10 16:03)
九州豪雨、現地視察を自民検討(07/10 15:28)
クラスター弾「非常に効果的」 責任持って不発弾除去―ウクライナ大使(07/10 14:35)
ウクライナ支援で結束確認 インド太平洋と連携強化―１１日からＮＡＴＯ首脳会議(07/10 14:02)
松野官房長官、クラスター弾供与に理解(07/10 12:45)
スレッズ、松野官房長官「導入考えず」(07/10 12:38)
政府、大雨で官邸連絡室(07/10 12:25)
政府「ＩＡＥＡ報告書は中立」(07/10 12:24)
岸田首相、ＮＡＴＯ首脳会議で演説 訪欧日程を発表(07/10 08:49)
首相動静（７月９日）(07/09 22:08)
日韓首脳会談開催へ 処理水放出も協議―韓国発表(07/09 21:58)
広島サミットへの協力に謝意 岸田首相、ボランティアと懇談(07/09 21:00)
「誤り修正されれば収束」 マイナへの不信感―河野デジタル相(07/09 18:57)
ＩＡＥＡ事務局長、放出反対の韓国野党と会談 処理水巡り平行線(07/09 18:25)
ＩＡＥＡを「不当」と非難 処理水放出に反対―北朝鮮(07/09 15:20)
自民保守派が「漂流」 安倍氏不在で内部対立も―銃撃１年(07/09 07:13)
習政権、沖縄知事を厚遇 米軍念頭に関係強化―中国(07/09 07:09)
ＡＩ導入で人に寄り添う仕事を 上地克明横須賀市長インタビュー(07/09 07:09)
韓国外相らに報告書説明 処理水巡り協力議論―ＩＡＥＡ事務局長(07/08 22:49)