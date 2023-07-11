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１１日の朝刊（都内最終版）☆１

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１１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年07月11日07時00分

【１面トップ】
〔朝日〕検察、捏造「証拠ない」　袴田さん再審　有罪立証を表明　長期化に弁護団反発
〔毎日〕九州北部　記録的な大雨　４人死亡３人不明
〔読売〕袴田さん有罪立証　表明　静岡地検　再審　審理長期化へ　「捏造の証拠ない」主張
〔日経〕物価高・人手不足…倒産が急増　中小企業に淘汰の波　上期４０００件　コロナ後、問われる実力
〔産経〕九州北部で大雨　５人死亡　３人不明　土砂崩れ相次ぐ　福岡・大分に一時特別警報
〔東京〕検察、袴田さん有罪主張へ　再審、長期化の見込み
【共通ニュース】
◆対中露　欧州と安保連携　首相、ＮＡＴＯ会議へ　「処理水」放出　韓国などに説明
ウクライナは「時期尚早」　ＮＡＴＯ加盟巡り米大統領
◆プーチン氏、プリゴジン氏と会談　反乱収束５日後に「招待」　処遇を協議
◆首相、宮沢氏の在任超す　６４５日、宏池会出身で３番目
◆米中　定期的に意思疎通　イエレン氏　首相ら会談１０時間
◆景気判断　３地域「上げ」　日銀　６地域据え置き　「５類」個人消費回復
◆クラスター弾供与「合法的」　駐日ウクライナ大使会見
◆都心３６．５度　初の猛暑日　山梨・大月で今年最高３８．７度（続）

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