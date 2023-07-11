【１面トップ】

〔朝日〕検察、捏造「証拠ない」 袴田さん再審 有罪立証を表明 長期化に弁護団反発

〔毎日〕九州北部 記録的な大雨 ４人死亡３人不明

〔読売〕袴田さん有罪立証 表明 静岡地検 再審 審理長期化へ 「捏造の証拠ない」主張

〔日経〕物価高・人手不足…倒産が急増 中小企業に淘汰の波 上期４０００件 コロナ後、問われる実力

〔産経〕九州北部で大雨 ５人死亡 ３人不明 土砂崩れ相次ぐ 福岡・大分に一時特別警報

〔東京〕検察、袴田さん有罪主張へ 再審、長期化の見込み

【共通ニュース】

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◆首相、宮沢氏の在任超す ６４５日、宏池会出身で３番目

◆米中 定期的に意思疎通 イエレン氏 首相ら会談１０時間

◆景気判断 ３地域「上げ」 日銀 ６地域据え置き 「５類」個人消費回復

◆クラスター弾供与「合法的」 駐日ウクライナ大使会見

◆都心３６．５度 初の猛暑日 山梨・大月で今年最高３８．７度（続）