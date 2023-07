米サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 50億人のサッカーファン向けにカジュアルビデオゲームの開発と販売を行っているマッチデイは、7月20日に控えているFIFA女子ワールドカップ・オーストラリア&ニュージーランド2023に先がけ、クイズと試合予想のゲーム『マッチデイ・チャレンジ:FIFA女子ワールドカップ・オーストラリア&ニュージーランド2023エディション』の配信を正式に開始しました。基本プレイ無料で、インターネット接続されたあらゆるデバイスで世界中からアクセスできます。『マッチデイ・チャレンジ』では、ファンの知識を試したり、優勝チームやプレイヤーを予想したり、友達やファン仲間と競い合ったりすることで、お気に入りのFIFA女子ワールドカップ2023のスターの限定デジタルカードをアンロックすることができます。

Matchday, a developer and publisher of casual video games for football’s 5 billion fans, has officially launched the trivia and match prediction game Matchday Challenge: FIFA Women’s World Cup AU∙NZ∙2023™ Edition, in advance of the FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023™ fast approaching on July 20, and by far the largest women’s football tournament to date. Free to play and accessible on any device with an internet connection globally, Matchday Challenge gives players the opportunity to unlock exclusive digital cards of their favorite FIFA Women’s World Cup 2023™ stars by testing their fan knowledge, predicting the winning teams and players and competing for glory against their friends and fellow fans. (Graphic: Business Wire)