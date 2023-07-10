イヒネが左手親指手術 プロ野球・ソフトバンク
2023年07月10日23時46分
ソフトバンクは１０日、ドラフト１位新人のイヒネ・イツア内野手が骨折していた左母指基節骨の接合手術を受けたと発表した。復帰まで３～４カ月の見込み。
イヒネが左手親指手術 プロ野球・ソフトバンク
2023年07月10日23時46分
ソフトバンクは１０日、ドラフト１位新人のイヒネ・イツア内野手が骨折していた左母指基節骨の接合手術を受けたと発表した。復帰まで３～４カ月の見込み。
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