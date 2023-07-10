【ニューヨーク時事】週明け１０日午前のニューヨーク外国為替市場では、円買い・ドル売りの流れが一服し、円相場は１ドル＝１４２円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１４２円３５～４５銭と、前週末午後５時比１８銭の円安・ドル高。