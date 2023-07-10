ムゴシャが仁川復帰 Ｊ１神戸
2023年07月10日20時32分
Ｊ１神戸は１０日、モンテネグロ代表ＦＷステファン・ムゴシャ（３１）が韓国Ｋリーグの仁川に完全移籍すると発表した。昨夏に仁川から加入後、リーグ戦出場は計６試合だった。
ムゴシャが仁川復帰 Ｊ１神戸
2023年07月10日20時32分
Ｊ１神戸は１０日、モンテネグロ代表ＦＷステファン・ムゴシャ（３１）が韓国Ｋリーグの仁川に完全移籍すると発表した。昨夏に仁川から加入後、リーグ戦出場は計６試合だった。
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