【Ｊ１】（第２１節）

▽柏・立田悠悟▽名古屋・永井謙佑▽広島・ベンカリファ▽福岡・奈良竜樹、ルキアン▽鳥栖・堀米勇輝

【Ｊ２】（第２６節）

▽仙台・中山仁斗▽いわき・近藤慶一▽群馬・酒井崇一▽清水・白崎凌兵▽大分・羽田健人

【Ｊ３】（第１８節）

▽讃岐・長谷川隼▽愛媛・佐々木匠▽今治・マルクスビニシウス▽琉球・武沢一翔、福村貴幸