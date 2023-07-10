日本ラグビー協会は１０日、ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会に臨む日本代表の最終登録メンバー３３人を８月１５日午前に発表することを明らかにした。Ｗ杯は９月８日に開幕する。

８月３日まで行われる宮崎合宿の参加選手を軸に選出する。同５日までに組まれている強化試合とテストマッチでメンバーを絞り込む。