日立製作所のロゴマーク

日立製作所は１０日、米国子会社のグローバルロジックを通じ、アイルランドのソフトウエア開発企業シデロ社を買収すると発表した。買収額は非公表。シデロは次世代通信領域などの分野に強みを持ち、従業員は約２００人。同社の技術力を取り込むとともに欧州での事業基盤を強化する。