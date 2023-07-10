内閣府は１０日、梅雨前線による大雨を受け、福岡県が県内１０市町村に災害救助法の適用を決めたと発表した。避難所の設置などの費用を国と県が負担する。

対象は久留米市、八女市、うきは市、朝倉市、東峰村、添田町など。今回の大雨では、既に適用が決まっている島根県、佐賀県、大分県の６市を含め対象は４県１６市町村となった。