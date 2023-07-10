デンソー、日本特殊陶業と一部事業譲渡で協議開始へ 内燃機関セラミック製品
2023年07月10日18時25分
自動車部品メーカー大手のデンソーは１０日、自動車用点火プラグメーカー最大手の日本特殊陶業との間で、内燃機関製品におけるセラミック製品の一部事業譲渡について協議を開始すると発表した。今後成長が見込まれる電気自動車（ＥＶ）や自動運転分野に経営資源を集中させる狙い。
デンソー、日本特殊陶業と一部事業譲渡で協議開始へ 内燃機関セ…
2023年07月10日18時25分
自動車部品メーカー大手のデンソーは１０日、自動車用点火プラグメーカー最大手の日本特殊陶業との間で、内燃機関製品におけるセラミック製品の一部事業譲渡について協議を開始すると発表した。今後成長が見込まれる電気自動車（ＥＶ）や自動運転分野に経営資源を集中させる狙い。
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