自動車部品メーカー大手のデンソーは１０日、自動車用点火プラグメーカー最大手の日本特殊陶業との間で、内燃機関製品におけるセラミック製品の一部事業譲渡について協議を開始すると発表した。今後成長が見込まれる電気自動車（ＥＶ）や自動運転分野に経営資源を集中させる狙い。