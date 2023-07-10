＝LOVE リーダー山本杏奈がセンターを務める新曲「ヒロインズ」MV公開！！プロデューサー指原莉乃とメンバー共作詞による、メンバー同士が他己紹介しあう、イコラブ初の自己紹介ソング！

(23/07/10)